РФ ратифицировала договор о работе с Туркменией в сфере безопасности

https://static.news.ru/photo/7e00514c-13ac-11eb-9b78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Шкурин/turkmenistan.gov.tm

Госдума РФ во время заседания 21 октября 2020 года ратифицировала соглашение России и Туркмении о сотрудничестве в области безопасности. Документ подписали в Москве 10 апреля 2003 года.

Он предусматривает совместную борьбу с международным терроризмом, оргпреступностью, правонарушениями в области экономики, транспорта, незаконного оборота наркотических средств, легализации (отмыванием) средств, полученных преступным путём, пишет ТАСС.

Стороны также начнут сотрудничество в области экологической безопасности и охраны окружающей среды, кроме того, страны обязуются не допускать использования своих территорий в ущерб безопасности другого государства — участника договора.

Накануне депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, предполагающий увеличение сроков выплаты накопительных пенсий («срока дожития») на шесть месяцев. Если проект будет принят, новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года. В пояснительной записке отмечается, что, по данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин после 60 лет составляет 16,86 года, а женщин после 55 лет — 26,56 года. Таких людей 919 тысяч и 1,27 млн соответственно.

Ранее, как писал NEWS.ru, Государственной думой во втором чтении был принят законопроект о правительстве РФ, устанавливающий порядок его формирования, а также полномочия кабинета министров.