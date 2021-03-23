МИД РФ призвал Болгарию прекратить «охоту на ведьм»

https://static.news.ru/photo/f02e417e-8bd0-11eb-8d0e-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

РФ ответит Болгарии на объявление двух дипломатов персонами нон грата, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, демарш такого рода София предпринимает пятый раз за последние 1,5 года и вновь не предъявила доказательств.

Вновь призываем официальную Софию прекратить участие в «охоте на ведьм», наносящей ущерб национальным интересам самой Болгарии. Пора вернуться к конструктивной двусторонней повестке, которая является для российско-болгарских отношений гораздо более естественной <...>. В соответствии с дипломатической практикой Российская Федерация оставляет за собой право на «зеркальные» ответные меры, — говорится на сайте МИД РФ.

Накануне посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова призвала болгарские власти прекратить шоу по теме шпионажа. По её словам, Москва не вела незаконной деятельности против Софии. Она предположила, что поступательное развитие сотрудничества между Москвой и Софией «кому-то встало как кость в горле». Митрофанова также подчеркнула, что в Кремле «никогда не подвергали сомнению евро-атлантический вектор Болгарии». При этом контакты выстраивали «в сферах взаимного интереса».

Видео и аудиоматериалы, которые болгарская прокуратура представила как доказательство шпионской деятельности своих граждан в пользу Москвы, Митрофанова назвала малоубедительными. С их помощью установить прямую и логическую связь болгар с работой на посольство РФ невозможно, подчеркнула дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Болгария намерена выслать из страны двоих российских дипломатов. Такие меры вызваны разразившимся шпионским скандалом, рассказало национальное телевидение BTV. Генпрокуратура страны начала досудебное производство в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Кремля.