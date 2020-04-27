РФ надеется обсудить с США вывод американского ядерного оружия из Европы

https://static.news.ru/photo/c8847f70-8867-11ea-a646-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия надеется на следующих переговорах с США обсудить вопрос о выводе из Европы американского ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Это будет, наверное, темой будущих переговоров, когда наши американские коллеги до этого созреют. Мы очень надеемся, что заявления о заинтересованности в таких переговорах не останутся просто словами, — сказал Лавров в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.

Он также добавил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном контроль за новыми видами вооружений в рамках СНВ-3.

Как ранее писал NEWS.ru, США пытаются приписать России недостатки в сфере ядерной безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новую стратегию Минэнерго США, согласно которой Россию и Китай могут вытеснить с рынка ядерных технологий.