РФ и КНР заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

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Россия и Китай наложили запрет в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, который продлевает работу двух пограничных переходов на границе Сирии и Турции для поставки гумпомощи. Все остальные члены Совбеза проголосовали за.

По словам постпреда РФ Василия Небензи, Россия внесёт в СБ свой проект резолюции, который позволит оставить для доставки помощи один КПП — «Баб Аль-Хава».

Режим упрощённой доставки грузов в Сирию из соседних стран, в первую очередь через границу с Турцией, действует с июля 2014 года и продлевается каждый год. В рамках данного режима гуманитарные учреждения ООН и их партнёры могли пользоваться маршрутами через пограничные пункты «Баб-эс-Салям», «Баб-эль-Хава», «Эль-Ярубия» и «Аль-Рамта».

В начале января 2020 года Совбез ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия режима на полгода и сокращении числа пунктов пропуска до двух: «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава».

За решение выступали РФ, КНР и Сирия. По заявлению Москвы, необходимость в этих КПП отпала в связи с изменением ситуации «на земле». Российская сторона отмечала, что власти Сирии взяли под контроль удерживаемые ранее террористами территории и сами могут доставлять туда гумпомощь, однако это не устроило западных партнёров.

10 июля 2020 года срок действия режима по работе погранпереходов «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава» истекает. СБ должен продлить его для продолжения доставки грузов.

Как ранее писал NEWS.ru, лидеры РФ, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган — отвергают все попытки создать в Сирийской Арабской Республике новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с террористами. Совместное заявление политики сделали по итогам трёхстороннего саммита. Мероприятие прошло 1 июля 2020 года в режиме видеоконференции.