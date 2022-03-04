Объявление режима тишины в день второго раунда переговоров России и Украины вполне логично, так как позволит мирным жителям безопасно эвакуироваться из мест ведения боевых действий, заявил политолог Иван Коновалов. Он выразил надежду, что Киев не станет препятствовать эвакуации граждан через мирные коридоры, пишет Lenta.ru.

Мы знаем прекрасно, что мэр Чернигова объявил минирование дорог и никого не выпускал, в Мариуполе примерно то же самое было. Но в данной ситуации, когда происходят переговоры и одновременно объявлен режим тишины и предложено уходить через гуманитарные коридоры, есть надежда, что украинская сторона не будет мешать людям уходить ввиду совпадения всех этих факторов, — пояснил Коновалов.

В понедельник, 28 февраля, прошли первые переговоры делегаций Роcсии и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие пoзиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорaх с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев. Он рассказал, что руководство страны продолжит работу над перeговорным процессом.

Ранее украинская делегация вылетела на вертолётах на вторые переговоры с РФ, которые пройдут сегодня, 3 марта. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, «программой-минимум» на переговорах станет тема гуманитарных коридоров.