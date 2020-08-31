Регионам не нужны «Новые люди»

Неоспоримым фактом остаётся потребность нашей политической системы в свежих силах-носителях в идеале интересных идей и свежих взглядов на проблемы. Российская публика явно устаёт хоть от партии власти, хоть от весьма декоративной оппозиции. Видимо, прекрасно понимая такой общественный запрос, творцы внутренней политики из президентской администрации дали «зелёный свет» на создание и беспроблемную регистрацию в Минюсте целого «пучка» новых партий. Причём, как мы помним, на любой вкус и социальные слои. Тут вам и умеренно-разумные левые от Захара Прилепина и его фракции «За правду!», и обновлённые экологи, и вроде бы рассчитанные на привлечение голосов и симпатий малых и средних предпринимателей праволиберальные «Новые люди» от владельца косметической компании Faberlic Алексея Нечаева, который ловко использует в новых, уже политических целях свои сетевые структуры.

Кстати, не так давно сам Нечаев довольно жёстко критиковал сложившуюся политическую систему в стране и наезжал на отечественную оппозицию, называя традиционные партии «получателями политической ренты». Причём он был явно вдохновлён процессом сбора подписей за выдвижение кандидатов-одномандатников от фракции в регионах для участия в выборах 13 сентября, в единый день голосования. Мол, потенциальный избиратель явно рад появлению новых действующих лиц в нашей застоявшейся политике. И, в частности, по его словам, активно подписывались за партийных кандидатов в Новосибирске.

Но, видимо, рано Нечаев радовался. По сообщению региональной избирательной комиссии Новосибирской области, интеллектуального центра Сибири и родины многих научных достижений, из 43 кандидатов-одномандатников от партии «Новые люди», которые собирались баллотироваться в региональные органы власти, фактически к самим выборам допущены только три активиста. Остальные не прошли «сито» местных избиркомов. Не исключено, что в иных регионах, городах и весях ситуация вполне может повториться.

Партия Новые Люди/vk.com

Пока, конечно, нет ещё достаточной статистики для широких обобщений. Но, как говаривал один телеведущий: «Тенденция, однако!». Вполне можно предположить, что на местах региональные элиты не в восторге от того, что в их устоявшийся политический мирок, где все друг друга знают как облупленных, вторгаются некие чужаки с амбициями и ресурсами. Причём явно с прицелом на то, чтобы, оттолкнувшись от локального успеха, строить планы и на своё представительство от областей в Госдуме. Ведь партии, представленные депутатами в региональных законодательных собраниях, получают право на прямое участие в парламентских выборах.

Надо полагать, что такие прорывы не нужны ни губернаторам, ни мэрам. Весьма показательно, что в Новосибирской области губернатор представляет «Единую Россию», а вот мэр — популярный коммунист. Выходит, в таком щекотливом вопросе они нашли взаимопонимание?

Словом, местные элиты, вдохновлённые пандемийной самостоятельностью, всё чаще демонстрируют свои весьма специфические интересы. И такие сигналы не могут не настораживать Кремль.

Впрочем, политолог Дмитрий Орлов, член высшего совета «Единой России», серьёзно «наехал» на «НЛ», назвав партию «мёртворождённой». Казалось бы, стоит ли такой проект того, чтобы тратить время на констатацию? Так, скорее, формируют психологическую атмосферу маргинализации новых политических сил.