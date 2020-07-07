В Государственную думу внесены поправки в законодательство, призванные закрепить прописанный в Конституции запрет на отчуждение территорий нашей страны. Если их примут, подобная противоправная деятельность будет приравнена к экстремистской, а наказать за неё могут десятью годами тюрьмы. Таким образом, первые шаги по реализации закреплённых в новой редакции Основного закона норм направлены не на социальную сферу, а на актуализацию Уголовного кодекса. Опрошенные NEWS.ru эксперты отметили, что подобные изменения требуют от власти меньше ресурсов, чем выполнение социальных обязательств, и при этом обладают высоким пропагандистским эффектом.

Ещё совсем недавно президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию призвал депутатов и министров привести российское законодательство в соответствие с положениями, изложенными в новой редакции Основного закона. И вот, спустя пять дней последовали первые результаты. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что вместе с сенатором Андреем Клишасом внёс в Госдуму поправки к закону «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которым к таковой могут быть приравнены попытки отчуждения территорий России.

С учётом вступивших в силу поправок к Конституции Российской Федерации законопроектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части её территории) признаётся экстремизмом, — отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке к нему.

Андрей Клишас Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, Крашенинников и Клишас предложили дополнить Уголовный кодекс новой статьёй 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации», по которой нарушителю будет грозить до десяти лет лишения свободы.

Мы подготовили поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности, поправки в КоАП и Уголовный кодекс. Сегодня внесли эти поправки. Все изменения будут вноситься после экспертизы Правительства Российской Федерации. На сегодня мы считаем, что не нужно прямо быстро всё это делать, мы считаем, что здесь должно быть качество на первом месте, потому что это системообразующие законы, которые должны будут действовать десятилетиями, — рассказал Крашенинников журналистам.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что эта инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке, поскольку она «направлена на обеспечение безопасности, защиту и укрепление нашего суверенитета». Возможно, это произойдёт уже 14 июля.

В Кремле же пока не захотели давать публичную оценку трудам Крашенинникова и Клишаса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил журналистам подождать.

Тут никакой позиции нет, это новая парламентская, депутатская инициатива. Она сначала будет обсуждаться в парламенте, а потом уже можно будет говорить о выработке какой-то позиции у Кремля, — сказал он.

Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru заявил, что приоритет целостности России над социальным блоком в законотворчестве обусловлен меньшей ресурсоёмкостью первого из них.

Тема, которая денег не стоит, а пропагандистский эффект даёт. Развитие общего патриотического дискурса, в котором суверенитет страны и неотчуждаемость её территорий — главные ценности. Тема, не требующая глубокой проработки и соразмерности имеющимся ресурсам. Социальные поправки же ресурсоёмки. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант отмечает, что инициатива Крашенинникова и Клишаса развивает тенденцию к усилению репрессивного подхода в законодательстве, основанного на бесконечном поиске внешних и внутренних врагов.

Новые инициативы, на мой взгляд, — из этого же ряда. Любая ответственность, а особенно уголовная, должна вводиться только при наличии объективных предпосылок для этого: деяние, за которую она вводится, должно представлять действительно высокую степень общественной опасности. Не вижу в нашей реальности таких объективных оснований (пропаганда не в счёт). Вадим Клювгант партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper

При этом, по мнению Клювганта, российские законотворцы напрочь забыли о том, что уголовный закон должен обладать свойствами системности и определённости, основываться на целостной уголовно-правовой политике государства, а не на политической или иной конъюнктуре.

Всё это весьма прискорбно и ни к каким положительным для общества результатам привести не может, — считает адвокат.

Жаль, что новая жизнь российской Конституции началась именно с Уголовного кодекса. Всё-таки до всенародного голосования нам рассказывали в основном о социальных обязательствах, которые готово взять на себя государство: об индексации пенсий, своевременной выплате зарплат, доступной и качественной медицинской помощи и так далее. А принялись, в первую очередь, за тюремные сроки. Хочется надеяться, что и до остального руки у законотворцев дойдут.

Над материалом также работали Сергей Изотов и Виктория Немис.