«Рабочее состояние»: Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо после введения второго компонента прививки от коронавируса, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он назвал состояние политика рабочим.
Представителя Кремля
Хорошее. Рабочее обычное состояние, — ответил Песков, не раскрыв других подробностей.
Путин сделал первый укол 23 марта, а второй — 14 апреля. Этот процесс не снимался на видео или фото. Препарат, которым привился глава государства, не раскрывается. Однако журналисты считают, что политик поставил вакцину «Спутник V», которую широко используют в России.
Директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация Путина имела положительный общественный резонанс.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ в январе. В стране зарегистрировано три вакцины от этой инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Массово применяют только первый препарат.