«Рабочее состояние»: Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки

https://static.news.ru/photo/c8ac7f90-a29f-11eb-a937-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо после введения второго компонента прививки от коронавируса, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он назвал состояние политика рабочим.

Представителя Кремля спросили о самочувствии Путина после второго укола вакцины журналисты радиостанции «Комсомольская правда».

Хорошее. Рабочее обычное состояние, — ответил Песков, не раскрыв других подробностей.

Путин сделал первый укол 23 марта, а второй — 14 апреля. Этот процесс не снимался на видео или фото. Препарат, которым привился глава государства, не раскрывается. Однако журналисты считают, что политик поставил вакцину «Спутник V», которую широко используют в России.

Директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация Путина имела положительный общественный резонанс.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ в январе. В стране зарегистрировано три вакцины от этой инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Массово применяют только первый препарат.