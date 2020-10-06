Путин заявил о важности корректной реализации норм Конституции

https://static.news.ru/photo/38a0dcec-07c8-11eb-9133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нормы Конституции имеют прямое действие, их необходимо корректно реализовывать в законодательных инициативах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Каждая из них (норм. — прим. NEWS.ru) должна корректно и ясно раскрываться в ходе законодательных инициатив по реализации положений конституции, в новых законах, — подчеркнул он на встрече с руководителями фракций Госдумы.

По его словам, пакет соответствующих законопроектов уже внесён в ГД, однако это «только самый первый шаг». Российский лидер отметил, что предстоит масштабная и при этом очень тонкая, «ювелирная» правотворческая работа.

Путин добавил, что нужно выстроить эту работу так, чтобы наладить прямой контакт и усилить обратную связь с гражданами, которые уже стали полноправными соавторами новых поправок.

Как писал NEWS.ru, ранее глава государства обратился к правительству и парламенту, заявив, что граждане страны должны на себе ощутить все права, предусмотренные поправками, внесёнными в Основной закон.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против — 21,27%.