Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНР

https://static.news.ru/photo/8c3e88e2-ccd4-11ea-9f25-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал уровень отношений с Китаем беспрецедентно высоким.

Об этом он сказал в ходе приветствия, адресованного участникам VIII заседания диалога «Партия "Единая Россия" — Коммунистическая партия Китая». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. По словам президента, российско-китайские отношения являются «образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире».

Координация усилий Москвы и Пекина в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня способствует обеспечению международной безопасности и стабильности, — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что диалог по линии правящих политических партий является важной составляющей российско-китайских отношений. По его словам, «Единая Россия» и Коммунистическая партия КНР постоянно обмениваются опытом в сфере законотворческой деятельности и партийного строительства, а также совместно прорабатывают выгодные для обеих сторон проекты сотрудничества на различных направлениях, передаёт РИА Новости.

Важно, что несмотря на ограничения, обусловленные продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции, подобная совместная работа активно продолжается благодаря новым формам дистанционного общения, — подчеркнул российский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что дискуссии будут содержательными, а выработанные идеи послужат дальнейшему упрочению сотрудничества и стратегического партнёрства между двумя странами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует посетить Россию до конца 2020 года.