Путин заявил, что ухудшение отношений с Украиной не связано с Крымом

https://static.news.ru/photo/afd8900a-c42c-11ea-a786-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с присоединением Крыма к России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также выразил уверенность, что рано или поздно негатив в отношениях двух стран схлынет, как пена.

То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Путин.

Президент напомнил хронологию событий на Украине в конце 2013-го и в 2014 году. Он уточнил, что там сначала произошли госпереворот и захват власти и только с этого момента «наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными». Путин подчеркнул, что «только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот».

После распада СССР Крым оставался в составе независимой Украины. В 2014 году в стране произошёл государственный переворот. Жители полуострова провели региональный референдум, на котором проголосовали за воссоединение с РФ. После этого Крым вошёл в состав России. США, страны Евросоюза и Украина не признают этого решения, называя действия РФ «аннексией».

Как писал NEWS.ru, зампред Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук сообщил, что закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму, положит конец спекуляциям относительно статуса Крыма. Соответствующий законопроект предложил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Предполагается, что нарушителя целостности территорий может ожидать заключение на срок от 6 до 10 лет. За призывы к соответствующей деятельности виновному грозит административный штраф до 300 тысяч рублей. Форманчук напомнил, что Крым находится в составе России по волеизъявлению народа, на законных основаниях. Иная точка зрения должна приравниваться к экстремистским заявлениям.