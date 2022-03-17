Путин заявил, что санкции против России открывают новые возможности

Санкции, направленные против России, создают немало проблем, но также открывают новые возможности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Путин заверил, что данные санкции должны стать сигналом для того, чтобы крупные бизнес-структуры приступили к работе на Крымском полуострове, пишет ТАСС.

Я уже говорил, что введённые против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают, они и открывают для нас новые возможности, — заявил Путин.

Президент добавил, что в данный момент времени российским бизнес-структурам не стоит опасаться санкционных мер. Путин пригласил крупные компании, включая банки, работать на полуострове.

Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер — теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, — сказал он.

Владимир Путин предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, а в перспективе — до 2030 года. Об этом он заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Также президент потребовал не сокращать объём финансирования программы создания комфортной городской среды в этих регионах, пишет РИА Новости.

Ранее президент России заверил, что вопрос обеспечения крымчан и севастопольцев чистой и качественной водой решается шаг за шагом. По словам Путина, сразу после 2014 было организовано бурение артезианских скважин и переброска воды из водохранилищ в горной части полуострова к Симферополю и Керчи. Отремонтирована часть сетей водоснабжения, что позволило сократить потери в системе ЖКХ.