Путин выступит на видеоконференции на сессии Генассамблеи ООН

https://static.news.ru/photo/383171bc-ece4-11ea-a86f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выступит в режиме видеоконференции в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Отмечается, что российский президент будет выступать седьмым по счёту. Перед ним выступят президент Бразилии Жаир Болсонару, затем американский президент Дональд Трамп, а также лидеры Турции, Китая, Чили и Кубы, сообщает РИА Новости.

Запланировано, что лидеры названных стран, а также президенты России, Ирана и Франции выступят в первый день обсуждений 22 сентября 2020 года.

Во второй день, 23 сентября 2020 года, будет выступать президент Венесуэлы Николас Мадуро и украинский лидер Владимир Зеленский.

В остальные дни запланированы выступления лидеров Ливии, Италии, Грузии, а также премьер-министров Японии, Сирии, Израиля и Великобритании. Также состоятся выступления временных поверенных Новой Зеландии, КНДР и главы МИД Белоруссии Владимира Макея.

Список является предварительным. Всего в ходе общих прений должны выступить 121 лидер государства, 54 главы правительств, 16 глав МИД, один заместитель премьера, двое временных поверенных, один вице-президент, — сообщает РИА Новости.

Неделя высокого уровня пройдёт с 21 по 29 сентября.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что представит на 75-й сессии Генассамблеи ООН опыт страны в противодействии пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что основное внимание на предстоящем мероприятии будет уделено сложной ситуации в мире, вызванной распространением COVID-19.