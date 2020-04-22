Путин выступает против политизации помощи другим странам

https://static.news.ru/photo/23da69d4-84b2-11ea-bdd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал помощь, которую Россия оказывает другим странам в связи с коронавирусом. По его словам, Москва не добивалась отмены санкций.

Он отметил, что глава государства никогда не поднимал вопрос о санкциях в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

На самом деле, когда Путин услышал, что некоторые штаты в США столкнулись с очень, очень сложной ситуацией с аппаратами искусственного дыхания и другими материалами, его первым решением было отправить какую-то помощь, — сказал он в интервью CNBC.

Песков подчеркнул, что в настоящий момент не время думать о выгоде и ожиданиях от помощи. Коронавирус стал огромной опасностью для каждой нации мира.

Речь идёт не только о Путине или о России, каждая страна сталкивается с этим вызовом, и это совершенно беспрецедентно, мы никогда не сталкивались с таким раньше, — добавил он.

NEWS.ru писал, что часть американских аналитиков осудили Россию за помощь США в борьбе с коронавирусом. Они считают, что таким образом Москва пытается «выставить себя в выгодном свете».