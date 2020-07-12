Путин высказался об отношении к критике в свой адрес

https://static.news.ru/photo/eb2fb974-c42e-11ea-9f7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об отношении к резкой критике в свой адрес, заявил, что считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивным предложениям. Однако, по его словам, критика ради критики его не интересует.

Я вообще, как это ни покажется странным, считаю обязанным прислушиваться к тому, что декларируется, или к тому, что предлагается, если что-то предлагается ещё кроме самой критики, — сказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Президент отметил, что люди, чья позиция отличается от позиции властей, есть всегда. Таким людям кажется, что у них всегда есть лучшие решения, чем те, которые предлагают представители власти, в том числе и президент.

Это совсем не значит, что я буду реализовывать то, что услышал, но знать всю палитру мнений, оценок и предложений — это полезно, — подчеркнул российский лидер.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин поздравил с Днём рыбака работников и ветеранов рыбохозяйственной отрасли, а также всех любителей рыбной ловли. Он пожелал им удачи и «всего наилучшего».