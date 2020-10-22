Путин считает, что его президентство когда-нибудь закончится

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что следующая администрация Соединённых Штатов откликнется на предложение Москвы о сотрудничестве в сфере информационной безопасности в киберпространстве и будет готова к диалогу по ДСНВ, а также другим вопросам глобальной безопасности.

Недавно обратился к США с предложением начать комплексное обсуждение вопросов международной информационной безопасности. Из-за предвыборной кампании политикам в Соединённых Штатах сейчас не до этого. Но рассчитываем, что следующая администрация, какой...