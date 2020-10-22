Путин считает, что его президентство когда-нибудь закончится

Президент России Владимир Путин считает, что пока рано обсуждать, будет ли он пытаться остаться на посту главы государства после 2024 года.
Посмотрим, когда придёт время. Что будет в 2024 году или ещё более позднее время, надо смотреть, когда время появится. Пока надо напряжённо работать, как святой Франциск, — каждому на своему участке, — заявил российский лидер на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
При этом Путин добавил, что его президентство когда-нибудь закончится.
Ранее российский лидер выразил надежду, что следующая администрация Соединённых Штатов откликнется на предложение Москвы о сотрудничестве в сфере информационной безопасности в киберпространстве и будет готова к диалогу по ДСНВ, а также другим вопросам глобальной безопасности, писал NEWS.ru.