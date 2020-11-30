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Путин внёс в ГД проект закона о запрете второго гражданства для госслужащих

18:30, 30 ноября 2020 10
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Согласно документу, госслужащие, которые в течение полугода после вступления в должность не подтвердят отсутствие у них иностранного гражданства, будут уволены.

Чиновники также должны будут информировать о прекращении гражданства России и получении документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. Запрет на второе гражданство распространяется в том числе и на губернаторов, и на главу Банка России.

Законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Помимо этого, Путин предложил внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работник должен будет сообщать в письменной форме о прекращении российского гражданства. После этого трудовой договор с ним расторгнут.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас рассказал, что в Государственную думу внесли законопроект, который запрещает баллотироваться на пост президента не только гражданину иностранного государства, но и тому, кто ранее имел его или вид жительство. Как уточнил сенатор, кандидат на главный пост страны обязан проживать на территории России постоянно не менее 25 лет.

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