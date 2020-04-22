Путин уволил замглавы Следственного комитета

Президент Владимир Путин освободил от должности и уволил со службы Александра Сорочника, возглавлявшего Главное военное следственное управление Следственного комитета.
Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ <...> и уволить его с военной службы, —
отмеченов указе президента.
Сорочкин проработал заместителем главы СК с 2011 года. Ему 62 года.
Как писал NEWS.ru, 22 апреля пост зампредседателя СК получил генерал-лейтенант Эдуард Кабурнеев. В указе о его назначении не упоминалось Главное военное следственное управление.
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