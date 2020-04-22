Путин уволил замглавы Следственного комитета

https://static.news.ru/photo/f0fdf75e-84d1-11ea-92f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин освободил от должности и уволил со службы Александра Сорочника, возглавлявшего Главное военное следственное управление Следственного комитета.

Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ <...> и уволить его с военной службы, — отмечено в указе президента.

Сорочкин проработал заместителем главы СК с 2011 года. Ему 62 года.

Как писал NEWS.ru, 22 апреля пост зампредседателя СК получил генерал-лейтенант Эдуард Кабурнеев. В указе о его назначении не упоминалось Главное военное следственное управление.