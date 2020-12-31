Путин уволил замгенпрокурора Виктора Гриня

https://static.news.ru/photo/b9612c8e-4b6a-11eb-8cff-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гринь Фото: gov.ru

Президент Владимир Путин освободил заместителя генерального прокурора Виктора Гриня от занимаемой должности.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Чиновник прекратит работу с 1 января 2021 года.

Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации, — говорится в документе.

1 января Гриню исполняется 70 лет. Таким образом, он достигает предельного возраста для занимаемой должности.

Чиновник работал в прокуратуре с 1976 года. До 2000-го он трудился в Омске, с 2000 до 2001 года — в Чите, а с 2001-го по 2006-й — в Красноярске. С 2006 года он стал заместителем генпрокурора.

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