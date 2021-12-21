Путин сообщил, что будет при размещении инфраструктуры НАТО на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны заявил, что при появлении инфраструктуры НАТО на Украине подлётное время обычных ракет до российской столицы может сократиться до семи — десяти минут, а гиперзвуковых — до пяти. Трансляция ведётся на телеканале «Россия 24». По словам Путина, размещение объектов Альянса на Украине может стать серьёзным вызовом России и привести к очередному витку конфронтации.

Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлётное время до Москвы сократится до семи — десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти, — сказал Путин.

Российский президент также отмечает, что напряжённость в европейском регионе происходит по вине США.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты готовы обсуждать с Россией гарантии безопасности.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во время конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» во вторник, 21 декабря, заявил, что страна к 2022 году хочет получить чёткие временные рамки вступления в НАТО.