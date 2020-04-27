Путин: сейчас все усилия сосредоточены на борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7a68bea4-887c-11ea-a6d1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время все усилия сосредоточены на борьбе с коронавирусом. Российский лидер сказал об этом в ходе совещания о ситуации с пожарами и паводками в РФ.

Мы с вами прекрасно понимаем, видим, что сейчас все усилия, прежде всего, сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — сказал Путин.

Он также отметил, что это не должно ослаблять внимание к другим угрозам для жизни людей, среди которых паводки и пожары.

В период с 13 по 19 апреля на территории России было потушено 906 лесных пожаров. Более чем в половине случаев в их возникновении виноват человек. Общая площадь возгораний превысила 163 тыс. га. Лидерами по количеству пожаров стали Забайкальский край, Амурская область и Хабаровский край.

В 53% случаев причиной возникновения пожаров становился человеческий фактор. Более чем в 36% огонь попадал в лес с земель других категорий. Почти каждый десятый пожар возникал из-за выжигания сухой растительности.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин проведёт 27 апреля совещание в формате видеоконференции по ситуации с паводками и пожарами.