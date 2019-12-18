Однополярный мир является иллюзией, а многополярный — производной от экономического развития стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, после развала Советского Союза возникло заблуждение, что однополярный мир возможен и что он будет долго существовать.
Но это была только иллюзия. Я всегда об этом говорил, и последние события показывают именно это, — отметил он.
Путин напомнил, что после Второй мировой войны доля США в мировом ВВП находилась на уровне в 50%, а в настоящее время доля Китая — выше, чем у Соединённых Штатов. По его словам, КНР опережает американцев не только по этой доле, но и по многим другим показателям.
Российский лидер считает, что подобные показатели неизбежно ведут к изменениям в иных различных направлениях.
Он также отметил важную роль российско-китайского взаимодействия.
Мы будем укреплять наши многосторонние стратегические связи, уверен, это пойдёт на пользу как народу Китая, так и народу Российской Федерации, — подчеркнул президент.
Ранее глава государства сообщил, что Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня доверия в двусторонних отношениях. По его словам, это создаёт необходимые условия для продвижения в экономической сфере.
Как писал NEWS.ru, Путин рассказал о заинтересованности России в улучшении межгосударственных связей с Соединёнными Штатами.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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