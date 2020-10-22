Путин считает Белоруссию демократичнее многих стран

https://static.news.ru/photo/4137c2de-148f-11eb-b2f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Происходящее в настоящее время в Белоруссии выгодно отличается от событий в ряде «развитых демократий». Об этом 22 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил президент России Владимир Путин.

Своё заявление глава государства обосновал тем, что «в Минске безоружным в спину никто не стрелял».

При этом президент подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в происходящее в Белоруссии и рассчитывает, что Минску никто не будет навязывать свои решения.

Возможно, что поправки в Конституцию или новый Основной закон Белоруссии станут выходом из нынешней ситуации, — добавил Путин.

Ранее NEWS.ru писал, что внезапный визит главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в Минск 22 октября породил в Сети множество спекуляций. Кремль не стал раскрывать детали встречи, сославшись на рутинное взаимодействие в рамках Союзного государства. Однако вполне очевидно, что время поездки выбрано неслучайно. 25 октября истекает срок ультиматума, предъявленного оппозицией президенту Белоруссии Александру Лукашенко. И хотя официальный Минск старается принизить масштаб протестного движения, Нарышкин признал, что потенциал серьёзный.

До этого бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы президент республики объявил о своей отставке, освободил всех политзаключённых и прекратил насилие на улицах. Если эти условия не будут соблюдены до 25 октября, с 26-го начнётся национальная забастовка «всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.