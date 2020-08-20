Путин: санкции против РФ по Крыму создают проблемы

https://static.news.ru/photo/e0780ab8-e2e2-11ea-90da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Санкции, введённые в отношении России по Крыму, не только мешают развитию полуострова, но и создают проблемы. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин.

К сожалению, нам в Крыму создают определённые препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее, — отметил глава государства.

При этом политик считает, что все препятствия можно преодолеть.

Но это всё дело техники: было бы желание — мы любые сложности преодолеем, — цитирует ТАСС слова президента РФ.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее депутат бундестага Штефан Койтер заявил о необходимости развития торговых отношений между Германией и Крымом. По его словам, для этого нужна отмена санкций, которые оказывают плохое влияние на российскую и немецкую экономики.

Как писал NEWS.ru, французский политический деятель, бывший член партии «Национальный фронт» Жульен Рошеди назвал лицемерными антироссийские санкции из-за Крыма.