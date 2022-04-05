В ГД объяснили, почему Путин не будет говорить с «подонком» Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский, понимая, что в городе Буча «провели фейковую операцию, нагло и беспардонно обвинив Россию», решил заранее заявить, что встречи с главой РФ Владимиром Путиным может и не быть, так как Путин «с таким подонком за стол переговоров не сядет», рассказал NEWS.ru первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Депутат добавил, что в случае отставки Зеленского и его отъезда из Украины «денацификация прошла бы быстрее».

Понятно, что ни один нормальный руководитель с Зеленским за стол переговоров не сядет, и он это понимает. Выходя из наркотического состояния он понимает, что послушал своих западных кураторов. Теперь понятно, что Путин никогда за стол переговоров с таким подонком не сядет. Зеленский сработал на опережение, сказав, что такой встречи может и не быть. А ещё лучше, если бы Зеленский подал в отставку и уехал — на Украине было бы спокойнее, быстрей наступит мир и пройдёт денацификация Украины, — заявил Водолацкий.

Зеленский 5 апреля заявил, что встречи между ним и Путиным, возможно, не будет. В интервью телеканалу «Украина 24» он рассказал, что переговоры между Киевом и Москвой идут сложно, но они будут продолжены, потому что другого выбора нет.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВСУ срежиссировали гибель украинских мирных жителей, якобы погибших от насилия со стороны российских военных. Он утверждает, что за инсценировку ответственны военные 72-го главного центра психологических операций Украины. Конашенков подчеркнул, что главная цель подобных действий — распространение материалов, дискредитирующих ВС России, по западным каналам СМИ. В заключение он пояснил, что представители ВСУ организовали съёмки в городе Сумы, Контоп и других населённых пунктах Украины.

Кроме того, по поводу событий в Буче высказался зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, назвав их фейками, «вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды» и создаваемыми за большие деньги пиар-агентствами и «фабриками троллей». Об этом он написал в своём Telegram-канале. По его словам, представители нацбатов и теробороны готовы «мимоходом» убить собственных мирных жителей ради расчеловечивания России и её максимального очернения.