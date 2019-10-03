Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна «уверенно занимает место среди ведущих, влиятельных и ответственных держав планеты», так как выполняет свои обязанности гаранта существующего миропорядка.
Наша страна полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка и, я уверен, так будет и дальше, — отметил российский лидер, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, если страны сплотятся, то работа будет эффективнее, передаёт
Ранее Путин подписал указ, согласно которому от занимаемых должностей были освобождены руководители региональных МЧС, ФСИН, СК и МВД. Также были назначены новые главы нескольких силовых ведомств. В свою очередь, исходя из сведений, изложенных в указе, главой ГУ МЧС по Забайкальскому краю стал Николай Басов, должность главы управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН получил Юрий Бобкин, а пост замначальника управления по вопросам миграции МВД достался Олегу Кадочникову. Начальником ГУ МЧС по Севастополю назначили Дмитрия Козлова, писал News.ru.
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