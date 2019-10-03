https://static.news.ru/photo/7a3e92f8-e5f4-11e9-bfd3-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна «уверенно занимает место среди ведущих, влиятельных и ответственных держав планеты», так как выполняет свои обязанности гаранта существующего миропорядка.

Наша страна полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка и, я уверен, так будет и дальше, — отметил российский лидер, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, если страны сплотятся, то работа будет эффективнее, передаёт ТАСС .

Ранее Путин подписал указ, согласно которому от занимаемых должностей были освобождены руководители региональных МЧС, ФСИН, СК и МВД. Также были назначены новые главы нескольких силовых ведомств. В свою очередь, исходя из сведений, изложенных в указе, главой ГУ МЧС по Забайкальскому краю стал Николай Басов, должность главы управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН получил Юрий Бобкин, а пост замначальника управления по вопросам миграции МВД достался Олегу Кадочникову. Начальником ГУ МЧС по Севастополю назначили Дмитрия Козлова, писал News.ru.