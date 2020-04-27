Путин проведёт видеосовещание по пожарам и паводкам

https://static.news.ru/photo/e7349680-886c-11ea-8917-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведёт 27 апреля совещание в формате видеоконференции по ситуации с паводками и пожарами.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков. По его словам, «будет профильный доклад главы МЧС Евгения Зиничева». В совещании также примут участие руководители нескольких регионов и ещё ряд министров.

В период с 13 по 19 апреля на территории России было потушено 906 лесных пожаров. Более чем в половине случаев в их возникновении виноват человек. Общая площадь возгораний превысила 163 тысячи га. Лидерами по количеству пожаров стали Забайкальский край, Амурская область и Хабаровский край.

В 53% случаев причиной возникновения пожаров становился человеческий фактор. Более чем в 36% — огонь попадал в лес с земель других категорий. Почти каждый десятый пожар возникал из-за выжигания сухой растительности.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что в 63 российских регионах начался пожароопасный сезон. Министр также отметил, что в целом ситуация с лесными пожарами в стране ухудшается.