Путин призвал использовать опыт союзничества времён Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/a7cf28f8-8861-11ea-9cb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия, США и Великобритания перед лицом современных глобальных угроз должны использовать опыт «истинного союзничества», накопленный в годы Второй мировой войны. Об этом он заявил в приветственном слове к организаторам и посетителям онлайн-выставки «Сталин — Черчилль — Рузвельт: совместная борьба с нацизмом».

Мы должны в полной мере использовать бесценный опыт международного сотрудничества и истинного союзничества, накопленный нашими странами в годы Второй мировой войны, — говорится в послании президента.

Путин подчеркнул, что руководители СССР, Великобритании и США в своё время смогли правильно расставить приоритеты, исключив личные амбиции, и прийти к согласию по ключевым вопросам в интересах скорейшего окончания войны.

Глава государства выразил надежду, что выставка, рассказывающая о сотрудничестве союзников по антигитлеровской коалиции, будет содействовать сохранению исторической правды.

Как писал NEWS.ru, министерство иностранных дел Финляндии потребовало от ФСБ рассекретить все российские архивы о Второй мировой войне после появления публикаций о финских концлагерях в Карелии. Серия материалов, основанных на документах карельского управления ФСБ, появилась в проекте «Без срока давности». Следственный комитет России 20 апреля начал проверку по данным о военных преступлениях финского руководства в годы Великой Отечественной войны. В ведомстве отметили, что представители Советского Союза работали в контрольной комиссии союзников, рассмотревшей участие Финляндии в войне на стороне Третьего рейха, а споры между странами завершились при подписании Парижского мирного договора 1947 года.