Путин предложил укрепить воспитательную работу в образовании

https://static.news.ru/photo/930fd12c-9b6e-11ea-91f0-fa163e074e61_660.jpgФото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Президент Владимир Путин 21 мая внёс в Государственную думу законопроект об укреплении «воспитательной составляющей системы образования».
Путин предложил дополнить закон об образовании.
Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями, — цитирует ТАСС текст законопроекта.
Как писал NEWS.ru, Путин заявил о необходимости проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, назначив его старт на 29 июня.