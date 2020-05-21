Путин предложил укрепить воспитательную работу в образовании

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Обвинения со стороны ЕС в адрес России, которая якобы предоставляет неверные сведения по смертности от COVID-19, циничны и в очередной раз демонстрируют попытки властей ЕС отвлечь внимание от проблем в борьбе с вирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы неоднократно комментировали подобные обвинения официальных лиц ЕС. Мы считаем их не просто беспочвенными, но и недопустимыми, рассматриваем их в качестве нечистоплотных попыток отвлечь внимание собственной общественности от испытываемых странами...