Политика

Путин предложил укрепить воспитательную работу в образовании

17:13, 21 мая 2020
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин 21 мая внёс в Государственную думу законопроект об укреплении «воспитательной составляющей системы образования».

Путин предложил дополнить закон об образовании.

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями, — цитирует ТАСС текст законопроекта.

Как писал NEWS.ru, Путин заявил о необходимости проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, назначив его старт на 29 июня.

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