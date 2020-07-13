Путин пожелал президенту Бразилии выздоровления от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ffe64a5e-c505-11ea-a190-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Francisco Stuckert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил телеграмму своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару, заразившемуся коронавирусом, в которой пожелал ему «скорейшего и полного выздоровления».

Уверен, что присущие Вам жизненная энергия и стойкость помогут победить опасное заболевание, — цитирует текст послания пресс-служба Кремля.

Путин также добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и плодотворной совместной работы.

О заражении COVID-19 Болсонару сообщил 7 июля. При этом он отметил, что чувствует себя хорошо и проходит соответствующее лечение.

Как писал NEWS.ru, представители Бразильской ассоциации прессы собираются подать в суд на главу государства. По их словам, Болсонару подверг журналистов опасности во время пресс-конференции, на которой рассказал о своём заболевании. Президент был в медицинской маске, но социальная дистанция во время общения с журналистами не соблюдалась.

Бразилия занимает второе место по уровню заболевания коронавирусом в мире. С начала пандемии там заболели более 1,8 млн человек. Лидирующую позицию занимаю США, где выявлено свыше 3,2 млн заболевших. Всего коронавирус зафиксирован более чем в 200 странах мира.

Россия занимает четвёртое место по заболеваемости COVID-19. В РФ, согласно последним данным зафиксировано 733,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 504 тысячи пациентов, умерли 11,4 тысячи.