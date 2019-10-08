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Официальных заявлений по поводу выхода Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) сделано не было. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания, которые МИД России не комментирует. Считаем ДОН важным инструментом обеспечения европейской безопасности, — цитирует дипломата сайт российского внешнеполитического ведомства. По словам Захаровой, Россия привержена...