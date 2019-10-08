Президент России Владимир Путин провёл совещание о модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках заседания глава государства поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
Российский лидер потребовал принять необходимые нормативные правовые акты, а также предусмотреть «неснижение компенсационных и иных выплат».
В перечне поручений политика также значится установление единого перечня выплат стимулирующего характера и единого перечня компенсационных выплат, сообщается на
Ранее News.ru писал, что информация о заработных платах медсестёр в размере от двух до пяти тысяч рублей за месяц не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина.
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