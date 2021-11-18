Путин поручил МИД сохранять напряжение в отношениях с Западом

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Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что не удивлена обнародованием российским Министерством иностранных дел переписки глав МИД «нормандской четвёрки». По её словам, некоторые свои письма она находит в газетах, сообщает РИА Новости.

То, что письма обнародованы, не является столь удивительным. Я читаю многие свои письма в газетах. В этом смысле, скрывать нечего, — подчеркнула Меркель. МИД России 17 ноября опубликовало переписку главы...