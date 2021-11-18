Путин поручил МИД сохранять напряжение в отношениях с Западом
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:40, 18 ноября 2021
Президент РФ Владимир ПутинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что последние предупреждения России в адрес западных стран имеют эффект и у партнёров возникло «известное напряжение». По его словам, такое состояние следует поддерживать как можно дольше, чтобы они не вздумали устраивать ненужный РФ конфликт, сообщает РИА Новости.
Наши предупреждения последнего времени всё-таки дают о себе знать и производят определённый эффект. Известное напряжение там всё-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу: во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт. А нам конфликты не нужны, — подчеркнул президент, выступая на коллегии российского МИД.
Ранее стало известно, что страны ЕС и США стремятся присвоить себе климатическую повестку, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что российская дипломатия должна активнее противостоять этим попыткам. Также Россия призывает к совместному решению проблем, добавил президент.