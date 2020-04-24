Путин поручил МИД помочь Минздраву в налаживании зарубежных контактов

https://static.news.ru/photo/0e2d9878-8637-11ea-b219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Министерство иностранных дел России должно оказать содействие Минздраву и другим ведомствам в организации совместной деятельности с зарубежными коллегами в борьбе с распространением COVID-19.

Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин главе МИД Сергею Лаврову на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, передаёт пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что практически все иностранные партнёры Москвы изъявили желание работать совместно и предложили варианты сотрудничества.

Путин подчеркнул, что сопровождение МИД необходимо для того, чтобы сотрудничество ведомств на международном уровне было эффективным.

Как писал NEWS.ru, в ходе совещания с членами Совбеза Путин также поручил силовым структурам РФ как можно скорее закупить спецтранспорт.