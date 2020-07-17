Путин пока не решил отправить Фургала в отставку

https://static.news.ru/photo/8ef1228c-c821-11ea-830b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не принял решение отправить в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который арестован по делу об убийстве.

По его словам, глава государства будет руководствоваться информацией, получаемой от следствия по делу политика, передаёт РИА Новости.

Что касается исполняющего обязанности, вы знаете, что президент не принял решение. Разумеется, он будет руководствоваться анализом той информации, которая поступает, которую он получает от следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала, — сказал представитель Путина.

Руководитель страны получает данные о ситуации в регионе из нескольких источников. В совокупности они дают представление о том, что реально происходит в крае. При этом субъект федерации не может долго оставаться без исполняющего обязанности руководителя.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт. Следственный комитет РФ между тем выступил с новым заявлением о ходе расследования его дела. Как отметили в ведомстве, у следствия есть неопровержимые доказательства причастности политика к организации инкриминируемых ему убийств и одного покушения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал знал об успехах следователей в расследовании серии заказных убийств в начале нулевых. Политику не раз предлагали покинуть страну до того, как ситуация прояснится.