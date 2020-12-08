Путин подписал ряд законов о верховенстве Конституции

https://static.news.ru/photo/f5211fb4-394e-11eb-ade2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих гарантии верховенства Конституции и её приоритета на территории страны. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Инициативы, одобренные президентом, затрагивают нормы более 110 законодательных актов, среди которых Гражданский, Семейный, Гражданский процессуальный, Арбитражный процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также Кодекс административного судопроизводства. Кроме того, президент подписал четыре федеральных закона.

Поправки в Конституцию вступили в силу в начале июля. Их одобрили 77,92% населения в ходе всероссийского голосования, которое состоялось 1 июля. Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, о закреплении понятия традиционного брака, особого статуса русского языка и социальных гарантий. Также были внесены поправки, которые предусматривают, что при противоречии норм международных договоров Конституции РФ на территории России будут действовать нормы основного закона страны.

Как писал NEWS.ru, Совет Федерации одобрил 2 декабря пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства российской Конституции и приоритета её действия на территории страны.