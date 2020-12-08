Путин подписал ряд законов о верховенстве Конституции

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих гарантии верховенства Конституции и её приоритета на территории страны. Документы опубликованы на портале правовой информации.
Инициативы,
Поправки в Конституцию вступили в силу в начале июля. Их одобрили 77,92% населения в ходе всероссийского голосования, которое состоялось 1 июля. Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, о закреплении понятия традиционного брака, особого статуса русского языка и социальных гарантий. Также были внесены поправки, которые предусматривают, что при противоречии норм международных договоров Конституции РФ на территории России будут действовать нормы основного закона страны.
Как писал NEWS.ru, Совет Федерации одобрил 2 декабря пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства российской Конституции и приоритета её действия на территории страны.