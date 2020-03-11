https://static.news.ru/photo/bf08104a-6366-11ea-8a27-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном. По словам российского лидера, их можно оценить «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке».

Ну, где-то на троечку, — заявил он в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Среди положительных моментов Путин отметил двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и рост товарооборота.

Что касается отношений с самим Трампом, Путин уточнил, что они обращаются друг к другу по имени.

Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом, — сообщил глава государства.

При этом он подчеркнул, что его отношения со всеми американскими лидерами были достаточно конструктивными.

Ранее, как писал NEWS.ru, Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о Второй мировой войне. Он пообещал «повторить», если кто-то снова пойдёт войной на Россию.