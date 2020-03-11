Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном. По словам российского лидера, их можно оценить «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке».
Ну, где-то на троечку, —
заявилон в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
Среди положительных моментов Путин отметил двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и рост товарооборота.
Что касается отношений с самим Трампом, Путин уточнил, что они обращаются друг к другу по имени.
Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом, — сообщил глава государства.
При этом он подчеркнул, что его отношения со всеми американскими лидерами были достаточно конструктивными.
Ранее, как писал NEWS.ru, Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о Второй мировой войне. Он пообещал «повторить», если кто-то снова пойдёт войной на Россию.
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