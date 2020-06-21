Путин объявил о безусловной победе над коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cf6dd412-b3b4-11ea-acd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что руководство России безусловно смогло защитить граждан во время мировой пандемии коронавируса.

Глава государства заявил, что, несмотря на третье место по количеству заражённых, смертность от коронавируса в РФ оказалась одной из самых низких в мире. Путин принёс соболезнования всем родственникам погибших.

Безо всяких сомнений, нам в целом удалось выполнить задачу, которую мы перед собой ставим, — защитить граждан России от этой инфекции, — цитирует президента РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, российские власти неоднократно обвиняли в манипуляциях со сведениями о жертвах эпидемии коронавируса. Официальные лица в ответ говорили о разных методиках подсчёта погибших по сравнению с западными странами и том, что даже если пересчитать данные, российская смертность останется относительно невысокой.

В июне московская мэрия признала, что майская статистика по COVID-19 не учла смерть сотен инфицированных горожан, которые умерли от других причин. Министр здравоохранения Дагестана ещё в мае заявил о более чем 600 жертвах коронавируса, хотя официально власти республики признали лишь 29 погибших. Даже к 21 июня количество официально зарегистрированных смертей в регионе не превысило 350.

Путин назначил на 24 июня военные парады к 75-летию Победы, а на 1 июля — голосование по поправкам в Конституцию России, которые, среди прочего, позволят ему остаться главой государства после 2024 года. Президент назначил мероприятия 1 июля, сославшись на стабилизацию эпидемической обстановки. До сих пор ежедневно в РФ выявляют около восьми тысяч заражённых — как и в мае.