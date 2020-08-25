Путин обсудит с правительством новые подходы в капстроительстве 26 августа

https://static.news.ru/photo/54bb8a20-e6ef-11ea-affc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин проведёт в среду, 26 августа, совещание с членами правительства, в рамках которого будут обсуждаться новые подходы и дебюрократизация капитального строительства, следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Как уточняется, в ходе совещания представит доклад заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Помимо основного вопроса, также ожидается обсуждение «ряда текущих актуальных тем», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что общая площадь жилья, находящегося в процессе строительства, снизилась в России в 2020 году на 28%.

Об этом в ходе совещания с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин. По его словам, в настоящее время в процессе строительства находятся около 98,3 млн квадратных метров жилья, что на 28% меньше показателя 2019 года.