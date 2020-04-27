Политика

Путин обсудит с губернаторами борьбу с COVID-19

12:50, 27 апреля 2020
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с главами российских регионов, в ходе которого обсудит ситуацию с коронавирусом в России.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, встреча состоится 28 апреля.

Готовится совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом, — заявил он.

Песков отметил, что встреча пройдёт в режиме видеоконференции. В ней примут участие главы абсолютно всех регионов страны, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство РФ готовит третий пакет мер, направленных на поддержку российской экономики в условиях пандемии коронавируса.

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