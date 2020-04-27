Путин обсудит с губернаторами борьбу с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с главами российских регионов, в ходе которого обсудит ситуацию с коронавирусом в России.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, встреча состоится 28 апреля.
Готовится совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом, — заявил он.
Песков отметил, что встреча пройдёт в режиме видеоконференции. В ней примут участие главы абсолютно всех регионов страны,
Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство РФ готовит третий пакет мер, направленных на поддержку российской экономики в условиях пандемии коронавируса.
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