Путин обсудит с губернаторами борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/0f265c46-886d-11ea-a264-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с главами российских регионов, в ходе которого обсудит ситуацию с коронавирусом в России.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, встреча состоится 28 апреля.

Готовится совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом, — заявил он.

Песков отметил, что встреча пройдёт в режиме видеоконференции. В ней примут участие главы абсолютно всех регионов страны, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство РФ готовит третий пакет мер, направленных на поддержку российской экономики в условиях пандемии коронавируса.