Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и Азербайджана

https://static.news.ru/photo/6cd326a4-c827-11ea-b5ce-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поговорил с постоянными членами Совета безопасности РФ о ситуации на границе Армении и Азербайджана. Участники разговора выразили обеспокоенность эскалацией конфликта.

Они обменялись мнениями о происходящем, передаёт РИА Новости.

Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям, — отметил представитель главы государства.

Путин также рассказал членам Совбеза о его телефонных разговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном и президентом Ирана Хасаном Роухани. В мероприятии приняли участие главы обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава Администрации Кремля Антон Вайно, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, главы МВД, МИД, ФСБ и СВР Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана опровергло, что сбитый над Арменией беспилотник является азербайджанским. По словам главы пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы, на опубликованном в соцсетях фото изображён сбитый в 2014 году БПЛА США.