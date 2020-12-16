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Путин об Эрдогане: «Это человек, который держит слово»

14:17, 17 декабря 2020 20
Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции оценил свои отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, у них бывают противоположные взгляды, однако турецкий лидер является человеком, который держит слово.

Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет, — заявил глава России.

Путин подчеркнул, что если Эрдоган считает что-то выгодным для Турции, то «идёт до конца», его поведение можно спрогнозировать и это очень важно для того, чтобы «понять, с кем имеешь дело».

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что одним из серьёзных разногласий между Россией и Турцией является позиция Анкары по Крыму. При этом он подчеркнул важность отношений между двумя странами. По его словам, они носят взаимовыгодный характер.

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