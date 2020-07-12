Путин о саммите «ядерной пятёрки»: накопилось много неопределённостей

Президент РФ Владимир Путин, говоря об идее проведения саммита пятёрки постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил, что такая встреча будет востребована и полезна, так как в международных делах накопилось много неопределённостей.
Очень много накопилось в международных делах неопределённостей, которые требуют постоянного внимания ведущих стран мира, ядерных держав официальных. Поэтому такая встреча, на мой взгляд, своевременна, востребована и была бы полезной, — отметил глава государства в эфире телеканала «Россия 1».
Путин ранее
Российский лидер также призывает западных партнёров сохранять историческую правду и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников. Путин предложил обсудить на саммите «пятёрки» ООН (Россия, Китай, Франция, США и Великобритания) общие принципы в мировых делах, контроль над вооружениями и другие вопросы безопасности в духе союзничества и взаимоуважения.
Русскоязычная версия статьи под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была
Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп назвал совместную работу с Россией по теме контроля над вооружениями самым значительным аспектом двусторонних отношений.
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