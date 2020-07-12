Путин о саммите «ядерной пятёрки»: накопилось много неопределённостей

https://static.news.ru/photo/48ae9a30-c433-11ea-9b98-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин, говоря об идее проведения саммита пятёрки постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил, что такая встреча будет востребована и полезна, так как в международных делах накопилось много неопределённостей.

Очень много накопилось в международных делах неопределённостей, которые требуют постоянного внимания ведущих стран мира, ядерных держав официальных. Поэтому такая встреча, на мой взгляд, своевременна, востребована и была бы полезной, — отметил глава государства в эфире телеканала «Россия 1».

Путин ранее написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале, который первым опубликовал журнал National Interest, президент России указывает на попытки ревизии итогов конфликта, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные.

Российский лидер также призывает западных партнёров сохранять историческую правду и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников. Путин предложил обсудить на саммите «пятёрки» ООН (Россия, Китай, Франция, США и Великобритания) общие принципы в мировых делах, контроль над вооружениями и другие вопросы безопасности в духе союзничества и взаимоуважения.

Русскоязычная версия статьи под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была перепечатана «Российской газетой» и опубликована на сайте Кремля. Предложение российского президента о саммите «ядерной пятёрки» поддержали в КНР.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп назвал совместную работу с Россией по теме контроля над вооружениями самым значительным аспектом двусторонних отношений.