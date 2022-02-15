Путин назвал силовое сдерживание РФ прямой угрозой безопасности страны

Силовое сдерживание России является прямой угрозой национальной безопасности страны, заявил президент Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он подчеркнул, что российская сторона не может закрывать глаза на то, как вольно США и НАТО трактуют принципы неделимой безопасности, передаёт ТАСС.

Силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесённых нами проектов, — сказал Путин.

По его словам, полученные Россией от США и других членов НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности не отвечают трём базовым российским требованиям. Тем не менее, в представленных ответах присутствует ряд соображений, которые в своё время также предлагала и Россия.

Глава государства также добавил, что Россия не может закрывать глаза на то, как США и Североатлантический альянс достаточно вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированные во многих общеевропейских документах.

Путин напомнил, что эти принципы включает в себя не только положение о праве вступать в любые военные союзы и альянсы, но и обязательства не укреплять свою собственную безопасность за счёт безопасности других государств.

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре Блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.