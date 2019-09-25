https://static.news.ru/photo/e7812a80-df8a-11e9-ae2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские власти заинтересованы в рекомендациях Счётной палаты по экономическим и социальным аспектам жизни общества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в Москве.

Глава государства сказал, что такие аналитические выкладки всегда «взвешенные, точные и реалистичные».

Рекомендации ваших коллег, в данном случае Счётной палаты России, по корректировке, настройке текущей экономической и социальной политики, безусловно, востребованы, — заверил Путин.

Он подчеркнул, что правительство и власти регионов открыты для такого сотрудничества.

Ранее, как писал News.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин раскритиковал чиновников и российскую модель госуправления. Он указал на то, что политики не привыкли работать на долгосрочную перспективу и ориентируются лишь на достижения в текущем электоральном цикле.

При этом, как отметил в ходе дискуссии на конгрессе Путин, ключевым смыслом госуправления является обеспечение достойного уровня жизни граждан.

ИНТОСАИ — это международная организация, которая была создана в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию госаудита во всём мире. В её состав входят 194 страны. Конгресс — это высший орган, который собирается раз в три года в разных странах.

Московский диалог посвящён двум актуальным темам: «Информационные технологии в развитии государственного управления» и «Роль высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей». В работе конгресса принимают участие более 600 представителей 168 государств.