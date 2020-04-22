Политика

Путин назначил нового замглавы СК

15:15, 22 апреля 2020 32
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя председателя Следственного комитета. Должность занял Эдуард Кабурнеев.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Мужчина является генерал-лейтенантом юстиции.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин подписал указ о назначении вице-губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности главы региона. 

Кадровая перестановка произошла в связи с тем, что глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области взамен ушедшего в отставку Игоря Орлова.

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