Путин назначил нового замглавы СК

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя председателя Следственного комитета. Должность занял Эдуард Кабурнеев.
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Ранее, как писал NEWS.ru, Путин подписал указ о назначении вице-губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности главы региона.
Кадровая перестановка произошла в связи с тем, что глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области взамен ушедшего в отставку Игоря Орлова.
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