Путин назначил нового замглавы СК

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Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт, скорее всего, летом. Это может быть 24 июня или 8 июля.

Даты называет издание «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники. Но окончательно выбор дня проведения голосования зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Власти страны хотели бы провести голосование...