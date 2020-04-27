Путин назначил Георгия Борисенко послом в Египте

Совет Федерации изменил стиль общения с зарубежными партнёрами, однако активная международная деятельность палаты продолжается и интенсивность контактов и связей не прекращается. Об этом на онлайн-брифинге заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Мы в живую не принимаем делегаций, не ездим сами, но это не означает, что наша работа остановилась. Мы продолжаем общаться с учётом ограничений по телефону, по видео-конференциям. В частности, я...