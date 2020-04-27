Путин назначил Георгия Борисенко послом в Египте

Георгий Борисенко назначен послом России в Египте. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Назначить Борисенко Георгия Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет, — говорится в указе.
Кроме того, Борисенко по совместительству назначен полпредом РФ при Лиге арабских государств в Каире.
Ранее он возглавлял департамент Северной Америки (ДСА).
Как писал NEWS.ru, аргентинские власти приняли решение заменить посла в России. Руководить миссией в Москве будет Алисия Кастро, которая ранее представляла интересы страны в Венесуэле и Великобритании.
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