Президент России Владимир Путин отметил вклад первого вице-президента Азербайджана, супруги главы государства Мехрибан Алиевой в развитие и укрепление российско-азербайджанских отношений. Политика наградили орденом Дружбы.
Кроме того, к этой награде был представлен спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских. В документе отмечается, что орден дипломату вручён за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
Указ о награждении госнаградами
Ранее News.ru писал, что одиннадцатилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который погиб, спасая детей на пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, посмертно наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал Путин.