https://static.news.ru/photo/93eb696a-bdae-11e9-b922-fa163e074e61_660.jpg Мехрибан Алиева Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Президент России Владимир Путин отметил вклад первого вице-президента Азербайджана, супруги главы государства Мехрибан Алиевой в развитие и укрепление российско-азербайджанских отношений. Политика наградили орденом Дружбы.

Кроме того, к этой награде был представлен спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских. В документе отмечается, что орден дипломату вручён за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Указ о награждении госнаградами опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее News.ru писал, что одиннадцатилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который погиб, спасая детей на пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, посмертно наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал Путин.