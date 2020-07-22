Путин может отправиться в Белград осенью

Президент России Владимир Путин может отправиться с визитом в Сербию осенью 2020 года. Конкретные сроки будут определены позднее.
Об этом
Насколько известно, в соответствии с имеющимся приглашением рассматривается возможность организации осенью визита в Белград президента Российской Федерации Владимира Путина. Конкретные сроки поездки имеется в виду согласовать позднее, — рассказал Пилипсон.
13 июля сербский лидер Александр Вучич сообщил, что президент РФ Владимир Путин подтвердил свой визит в Сербию в октябре. Об этом он сказал в ходе встречи с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Вучич выразил благодарность российскому правительству за гостеприимство, которое ему оказали в Москве 23–24 июня.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Сербия не располагает доказательствами того, что Россия причастна к прошедшим в стране акциям против правительства, сообщил президент республики Александр Вучич. При этом он заявил, что были замечены «странные типы» из других государств.
Добавьте наши новости в избранные источники