Путин может отправиться в Белград осенью

https://static.news.ru/photo/e5dffc3e-ccb4-11ea-90d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин может отправиться с визитом в Сербию осенью 2020 года. Конкретные сроки будут определены позднее.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора Четвёртого Европейского департамента МИД России Юрия Пилипсона. По его словам, это может произойти в связи с тем, что российский лидер приглашён в Белград на освящение крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы, чьё украшение осуществляется с помощью российских средств и специалистов. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство страны уже начало подготовку к визиту его российского коллеги.

Насколько известно, в соответствии с имеющимся приглашением рассматривается возможность организации осенью визита в Белград президента Российской Федерации Владимира Путина. Конкретные сроки поездки имеется в виду согласовать позднее, — рассказал Пилипсон.

13 июля сербский лидер Александр Вучич сообщил, что президент РФ Владимир Путин подтвердил свой визит в Сербию в октябре. Об этом он сказал в ходе встречи с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Вучич выразил благодарность российскому правительству за гостеприимство, которое ему оказали в Москве 23–24 июня.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Сербия не располагает доказательствами того, что Россия причастна к прошедшим в стране акциям против правительства, сообщил президент республики Александр Вучич. При этом он заявил, что были замечены «странные типы» из других государств.