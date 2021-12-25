Путин и Вучич договорились о сотрудничестве и дополнительных поставках газа

Президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за поставку противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и предложил обсудить дополнительные поставки российского газа в республику. Лидер РФ подтвердил договорённости, достигнутые в Сочи, и заверил сербского лидера, что Россия поставит необходимое количество газа.

Политики договорились также о дополнительных поставках газа в Сербию. Они позитивно оценили подписанное вчера, 24 декабря, «Газпромом» и сербским производителем нефтехимической продукции компанией HIP Petrohemija соглашение. Президенты планируют подписать в ближайшем будущем договор о стратегическом экономическом сотрудничестве и выразили готовность к дальнейшему диалогу.

Президент Вучич поблагодарил президента Путина за поставку противотанковых ракетных комплексов «Корнет», отметив, что эти российские ракеты лучшие в мире и станут серьёзным усилением для сербской армии. Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, начатый месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договорённостей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объёмы газа, собеседники также говорили о соглашении, которое обеспечивает [Сербии] дополнительные поставки газа, — говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера.

Ранее сообщалось о заявлении президента Сербии, в котором он сообщил о доставке в страну российских ПТРК «Корнет» 25 декабря. Вучич отметил, что противотанковые ракеты Сербия закупила по «отличной цене».