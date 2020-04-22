Путин и Меркель подчеркнули роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/be198566-84a3-11ea-b7f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре подчеркнули важность тесной координации международных усилий в борьбе с коронавирусом при активном участии Всемирной организации здравоохранения.

Особое внимание уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность тесной координации международных усилий при активном участии ВОЗ, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Меркель договорились поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств.

Как писал NEWS.ru, американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВОЗ финансируется в основном Соединёнными Штатами, но концентрируется на Китае, и пригрозил перекрыть транши из бюджета США. По мнению президента, мировая пандемия показала неэффективность организации, а ситуация с коронавирусом в Штатах была бы тяжелее, если бы Вашингтон следовал всем рекомендациям.

В МИД России считают, что попытки Соединённых Штатов возложить ответственность за пандемию коронавируса на других вызывают обеспокоенность. Именно это просматривается в критике в адрес Всемирной организации здравоохранения со стороны американского руководства, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.